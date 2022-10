Insigne: «Abbiamo perso una figlia che rimarrà per sempre nei nostri cuori»

Il racconto del dramma familiare in conferenza: «Sono in difficoltà a parlarne. Abbiamo due bambini e grazie a loro cercheremo di andare avanti»

Lorenzo Insigne parla del dramma che ha colpito la sua famiglia con la perdita della bimba che aspettava sua moglie. L’ex capitano del Napoli, oggi al Toronto, ha saltato diverse settimane di allenamento per stare accanto alla moglie e raccogliersi in famiglia per superare un dolore così pesante.

In conferenza stampa, proprio da Toronto, ha commentato la stagione in Mls e anche il suo dramma. Il Toronto è finito penultimo, in questa stagione. Non è andata benissimo.

“E’ stata una stagione di transizione, questo l’avevo messo in conto. Il prossimo anno sarà diverso. Quest’anno io e i miei compagni italiani siamo arrivati a stagione in corso, oltre la metà. Nel 2023 inizieremo tutti insieme e sono sicuro che riusciremo a raggiungere tutti gli obiettivi che ci prefiggeremo”.

Poi, Insigne ha parlato del suo dramma familiare. Lo ha fatto per fare chiarezza, visto che la famiglia ha mantenuto il riserbo e quindi non a tutti poteva essere noto l’accaduto e il dolore che ha dovuto affrontare l’attaccante nelle ultime settimane.

“E’ noto che io abbia dovuto affrontare problemi personali in queste ultime settimane, forse però non tutti ne conoscono le ragioni. Allora faccio io chiarezza: io e mia moglie abbiamo perso una figlia, che resterà per sempre nei nostri cuori. Sono in profonda difficoltà a parlare di questo argomento: abbiamo due bambini e grazie a loro cercheremo di andare avanti”.