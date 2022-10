Immobile, stiramento alla coscia sinistra. Rischia di tornare nel 2023

L’infortunio di Ciro Immobile rischia di essere grave. Ieri, durante il match della Lazio contro l’Udinese, al 30′ minuto di gioco, l’attaccante biancoceleste ha chiesto il cambio dopo aver avvertito un dolore alla gamba. E’ uscito dal campo in lacrime per uno stiramento alla coscia sinistra. Al suo posto Sarri ha inserito Pedro. Il problema riguarda il bicipite femorale sinistro.

Il Corriere dello Sport scrive:

“La diagnosi è scontata: stiramento. E’ interessata la coscia sinistra, non la destra che lo costrinse allo stop in Nazionale. Ha pagato la successiva spremitura. Nessuno ha azzardato pronostici sull’entità della lesione e sui tempi di recupero, saranno più chiari solo dopo gli esami che l’ultra bomber effettuerà mercoledì”.

Sul quotidiano le parole del professor Rodia, coordinatore dello staff medico della Lazio.

«Le prime sensazioni non sono positive. Ha avuto un risentimento al bicipite femorale sinistro, aspetteremo le prossime 48-72 ore per stabilire diagnosi e tempi di recupero. Si è infortunato dove non aveva mai avuto sofferenze o lesioni, questo è un dato che dobbiamo considerare».

I tempi di recupero sono da definire, ma il quotidiano sportivo lancia l’allarme.

Per la Gazzetta dello Sport i tempi sono gli stessi:

“Se si dovesse trattare di un risentimento, lo stop sarebbe di una settimana. In caso di lesione lo scenario. Se di primo grado, i tempi di recupero vanno sui 20-25 giorni. Con chance di rientrare per il derby del 6 novembre: prima della sosta per il Mondiale in programma la gara interna col Monza (10 novembre) e la trasferta con la Juventus (giorno13). Una lesione di secondo grado invece riporterebbe Immobile in campo alla ripresa del campionato (3 gennaio, a Lecce) nel 2023”.