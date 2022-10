Il padre di Pecco Bagnaia: «Volevo facesse il fantino, ma quando vedeva le moto impazziva».

«Devo essere sincero: fatica ne abbiamo fatta come bisogna farne sempre, ma non riesco a parlare di sacrifici. Forse siamo stati più fortunati di altri, ma mi viene da dire che quando vedi un figlio così felice, così impegnato e ostinato nel fare quello che gli piace, di sacrifici non ti viene da parlare… Andare a correre significava stare insieme e divertirsi, al futuro non ci si pensava proprio, o forse ci pensava solo Pecco con la sua determinazione».

Lo descrive come un ragazzo con cui alzare la voce è impossibile.

«Alzare la voce con Pecco è impossibile: è veramente un bravo ragazzo e anche quando combina qualcosa ha quel modo lì che gli perdoni tutto».

Bravo anche a scuola, dove non ha mai dato problemi.

«Episodi per cui ci abbia fatti dannare non me ne ricorso, pensa che non aveva neanche il motorino. Pecco ha preso la patente per la moto solo qualche mese fa, usa le due ruote su strada solo per andare in spiaggia con Domizia, visto che vivono vicino al mare».