Bagnaia: «La gente è cattiva, si sfoga sui social. Simoncelli lo avevano addirittura minacciato»

La Stampa intervista Pecco Bagnaia. Parla delle reazioni del pubblico, dei social, di come vive tutto questo.

A volte sembra che quando vince sia merito della Ducati, quando perde invece è colpa sua.

Una volta questo atteggiamento le dava fastidio.

«Sì, ma ho capito che la gente lo fa per liberarsi delle proprie tensioni e non gli do importanza. All’inizio dell’anno guardavo i commenti sui social, non ero in una situazione facile: stavamo faticando, lavoravamo ma i risultati non arrivano. Quei messaggi erano deprimenti, la gente è cattiva. È una cosa brutta e insensata, a me non verrebbe mai in mente, da juventino, di andare sul profilo del Milan a scrivere che non sono bravi, che devono stare a casa. È giusto non dare importanza a certe persone».