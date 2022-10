Il Napoli di De Laurentiis non è mai stato capolista con 5 punti di vantaggio

Bisogna tornare all’87-88 per un simile distacco (con i due punti a vittoria). La squadra di Spalletti ne ebbe tre, Sarri mai più di due

Il Napoli di De Laurentiis non è mai stato in testa al campionato con cinque punti di vantaggio. Né lo scorso anno con Spalletti e nemmeno nei due anni di Sarri in cui gli azzurri contesero lo scudetto alla Juventus. Per tornare a un simile vantaggio (5 punti), bisogna tornare a precedenti poco gradevoli, ossia alla stagione 87-88. Allora la vittoria valeva due punti, quindi i cinque punti di del tempo valevano i sette di oggi. Quel Napoli alla ventesima giornata si ritrovò con cinque punti di vantaggio sul Milan di Sacchi: 35 a 30. Alla 25esima erano quattro: 41 a 37. Poi sappiamo tutti come finì.

Nell’epoca dei tre punti, invece, non era mai accaduto.

Se andiamo al 2015-16 anno primo della gestione Sarri, il Napoli va in testa alla classifica alla nona giornata ma in condominio con l’Inter a 21 punti. Resta dietro fino alla 14esima quando avviene il sorpasso nello scontro diretto: è la serata della doppietta di Higuain. Il Napoli è a 31 punti, l’Inter a 30. La Juve a 24, sette lunghezze dietro. Ma il primato dura poco perché la squadra di Sarri è sconfitta 3-2 dal Bologna di Donadoni. Si torna al comando alla 19esima, ultima del girone d’andata, con la vittoria a Frosinone. Napoli 41, Inter 39, Juventus (che nel frattempo ha ripreso a correre) 39. Il Napoli resta con due punti di vantaggio fino alla 25esima giornata ovvero lo Zaza-day, la sconfitta allo Stadium e addio sogni di gloria.

Nemmeno il Napoli 2017-18, quello dei 91 punti, ha mai avuto cinque lunghezze di vantaggio. A dire il vero neanche tre. Le iniziali otto vittorie consecutive portano a soli due punti di vantaggio sull’Inter di Spalletti. La squadra di Sarri resta in testa fino alla 14esima, senza mai avere più di due punti di distacco. A superarci alla 15esima (sconfitta in casa con gol di Higuain bianconero) sono proprio i nerazzurri di Luciano. Si torna primi alla 17esima con un punto sulla Juventus (42 a 41). Le dieci vittorie consecutive non producono alcun allungo sui bianconeri: vince il Napoli, vincono loro. E alla 27esima avviene il sorpasso definitivo. La classifica non cambierà più, ci si avvicina solo a un punto dopo la vittoria allo Stadium (34esima giornata, 84 versus 85).

Nell’era De Laurentiis il Napoli che ha avuto più punti è stato quello di Spalletti lo scorso anno. È stato in testa dalla quarta all’ottava giornata e dalla 14esima alla 15esima. E alla 14esima il Napoli ha avuto tre punti di vantaggio sul Milan e quattro sull’Inter. Alla 27esima giornata è tornato in testa a pari merito coi rossoneri.

Concludendo: il Napoli di De Laurentiis non è mai stato così padrone del campionato.