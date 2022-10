Il gol d’esterno di Messi fa il giro del mondo – VIDEO

Giocata sensazionale di Leo che apre le mercature contro il Maccabi. L’argentino ha invertito la tendenza dopo il pessimo rendimento della scorsa stagione

Un tocco di fino, tutta classe, d’esterno: Lionel Messi fa impazzire il Parco dei Principi in un martedì sera di Champions League. Il Psg sfida il Maccabi Haifa (e non è la Juve, visto che al 45′ sono già 4 a 1). Di seguito il video.

non esiste nessuno più forte di lui basta parlare, basta dire se e ma. il calcio è lionel messi pic.twitter.com/R9GyxoQkqR — claudia 𓁥 (@iamfakeC) October 25, 2022

Lionel Messi apenaspic.twitter.com/41LhEZoxzC — Paris da Depressão (@parisdadepre) October 25, 2022

Messi ha decisamente invertito la tendenza dopo la passata stagione, la prima al Psg, giocata a dir poco sotto tono. Mundo Deportivo arrivò a scrivere che Parigi non gli stava facendo bene. Lo scrisse dopo la partita col Madrid in Champions. «L’argentino – così a rileggere Mundo Deportivo – è ben lungi dall’essere quello che ha brillato come giocatore del Barcellona. Messi è sempre Messi, ma contro il Real Madrid era meno Messi». La Vanguardia la dipingeva diversamente: «ormai pensa solo al Qatar», scriveva. Apostrofando Messi quale il Gareth Bale argentino (è da tempo che Bale offre grandissime prestazioni con il Galles e che gioca poco. e male nei club, ora è in America).

Ora la musica sembra già cambiata. Basti pensare che Lionel ha già segnato 6 gol e firmato 9 assist in 11 partite di Ligue 1. Per rendere l’idea basta considerare un dato: l’anno scorso il tabellino pure recitava 6 gol, sì, ma alla fine del campionato, non ad ottobre. E poi c’è la Champions, la competizione preferita dei super campioni come lui: in due partite e mezzo giocate (altre due le aveva saltate per infortunio) Messi ha già segnato 4 (2 oggi) gol e firmato 2 assist. Si potrebbe dire che è la risposta dell’asso argentino alla prima assenza tra i primi 30 del mondo – in base alla graduatoria del Pallone d’oro – dopo quasi vent’anni di successi.