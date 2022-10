Su Il Giornale, Elia Pagnoni torna sulle parole di Antonio Cassano, che in una delle sue solite esternazioni ha definito il Napoli che vinse lo scudetto opera solo di Maradona, perché gli altri, in squadra, erano “degli scappati di casa”.

Il popolo napoletano, scrive, finisce sempre con l’abboccare alle provocazioni di FantAntonio. L’eredità di Maradona è pesante, sembra che condizioni sempre il Napoli. La città e i suoi tifosi la smettano di guardarsi indietro e di pensare a Maradona e inizino a credere davvero nella squadra di Spalletti, scrive il giornale. Questo gruppo può finalmente essere quello della svolta. Basta che l’allenatore tenga sempre sotto pressione i suoi e non sbagli come l’anno scorso.

“a Napoli sarà anche considerato alla stregua di un santo, ma che alla lunga sta diventando una palla al piede. Il rischio più grande, infatti, è che Napoli debba vivere eternamente del ricordo delle imprese gloriose e innegabili dell’argentino”.

“Il problema è che tutto quello che riguarda il pallone sotto il Vesuvio deve ruotare perennemente attorno alla leggenda di Maradona. Nel bene e nel male. Per questo Napoli deve credere in questa squadra, perché potrebbe avere il destino di essere finalmente la squadra della svolta. Quella che vincendo uno scudetto o facendo cose eccezionali in Champions, potrebbe finalmente aprire l’era del dopo Maradona. L’importante è che Spalletti non ripeta l’ultima stagione, che riesca a tenere sempre sotto tensione i suoi, perché adesso che Osimhen non è più l’unico sbocco del gioco, gli azzurri hanno tutte le carte per arrivare fino in fondo”.