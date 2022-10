Il Corriere dello Sport esalta il centrocampo del Napoli. Anguissa, Lobotka e Zielinski sono professori del palleggio. Hanno fisico e tecnica. Ognuno dei tre fa, col pallone, ciò che vuole. Sono un punto fermo per l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, che ancora una volta, oggi, contro il Torino, farà affidamento su di loro.

“Ognuno dei tre col pallone fa ciò che vuole, anche se hanno ruoli diversi sono tutti professori del palleggio, uniscono fisicità a qualità tecniche invidiabili. La palla con loro corre veloce, la manovra è fluida, le preventive sono corrette. Il Napoli non è mai lungo. Anguissa, per intenderci, non può essere considerato un mediano, ha la fisicità tipica dei giocatori di quantità ma, come dimostrato a esempio nelle due gare Champions, ha un’eleganza nel tocco e una facilità di fraseggio da far invidia ai trequartisti. Lobotka, viceversa, è il classico metronomo ma sa anche sfruttare la sua fisicità per difendere palla e contrastare gli avversari. Tanti sono stati i recuperi in questo avvio di campionato e molte le palle intercettate grazie a una sapienza tattica emersa soprattutto in fase passiva. Zielinski sta vivendo un momento magico, è la mezzala perfetta che quest’anno sta trovando anche una continuità e una determinazione nelle giocate prima sconosciute”.