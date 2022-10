Henry: «Mbappé crede forse di essere più importante del Psg?»

«Non conosco i motivi dietro ai malumori di Mbappé, ma se l’allenatore ti chiede di fare qualcosa lo fai per il bene della squadra. Io al Barcellona non amavo giocare sulla fascia…»

Un’istituzione del calcio francese qual è Thierry Henry è stata intervistata da Cbs Sports rispetto alle ultime indiscrezioni che riguardano Mbappé.

Secondo quanto ha riferito qualche giorno fa Rmc Sport, infatti, Mbappè avrebbe chiesto al Paris Saint Germain di essere ceduto già a gennaio. La sua opinione è che il club abbia disatteso le promesse che gli aveva fatto in fase di rinnovo. È insoddisfatto del mercato estivo del Psg e non riesce a risolvere i suoi problemi con Neymar. Il nocciolo della questione è il mancato acquisto di un in attaccante che gli consentisse di giocare con più libertà. Un Lewandowski. Non vuole essere lui il pivot, come ha dichiarato pure qualche settimana fa dal ritiro della Nazionale francese, dove gioca con Benzema o con Giroud. Entrambi, secondo la stella del Paris Saint Germain, gli portano via uomini. Questo nel club di Galtier non succede.

Henry ha asfaltato il campioncino francese. Le sue parole:

«Premesso che non conosco precisamente quali siano gli eventuali motivi dietro ai presunti malumori di Mbappé, svelo un fatto che mi riguarda: non mi piaceva giocare sulla fascia al Barcellona, ma se l’allenatore ti chiede di fare qualcosa, lo fai per il bene della squadra. E lo sa perché? Perché c’è qualcosa di più importante dei singoli e di tutto il resto: la squadra. Il bene della squadra. Mbappe è consapevole del fatto che è il Psg la cosa più importante? O crede, forse, di essere più importante del club stesso?»

La stampa sta diventando piuttosto critica verso il campioncino francese. L’Equipe ha scritto di un “ego fuori misura”. Il Guardian, pur sottolineando che anche il Psg ha le sue responsabilità, ha sottolineato essenzialmente gli stessi temi.