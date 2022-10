Hamilton: «I social sono sempre più tossici, prima o poi saremo costretti ad abbandonarli»

«La salute mentale è importante: sono troppi quelli che leggono i commenti, è doloroso. Bisognerebbe proteggere di più le persone»

Per Lewis Hamilton “dovremmo abbandonare tutti i social media”. Le piattaforme online sono sempre più tossiche. Il pilota è arrivato secondo al Gran Premio di Formula Uno di Città del Messico, dopo Verstappen. Queste le sue parole sui social.

“I social media stanno diventando sempre più tossici con il passare degli anni e alla fine dovremmo toglierci tutti di mezzo. La salute mentale è una cosa molto importante in questo momento. Ci sono così tante persone stanno leggendo i commenti, le cose che la gente dice, ed è doloroso. Fortunatamente non leggo i commenti, ma le piattaforme dei media devono fare di più per proteggere le persone, in particolare i bambini e le donne. Al momento non lo stanno facendo, quindi penso che questo odio online continuerà”.

Hamilton è un assiduo frequentatore dei social media. In Messico ha postato una foto che celebra la vittoria su Fernando Alonso al Gran Premio degli Stati Uniti durante la loro stagione litigiosa insieme alla McLaren nel 2007. Ha accompagnato la fotografia con un’emoji con il pollice in su. Il post ha attirato quasi 300.000 mi piace e 13.000 commenti. Era una risposta all’affermazione di Alonso secondo cui i sette campionati del mondo da record di Hamilton avevano meno valore perché doveva solo battere i suoi compagni di squadra.

Commentando l’intervista di Alonso, rilasciata durante il weekend della gara messicana, Hamilton ha dichiarato:

“Non ho molto da dire a riguardo. A dire il vero mi fa ridere un po’. Ho cercato di essere davvero rispettoso nel corso degli anni. Quando mi è stato chiesto chi è stato il miglior pilota, ho sempre cercato di elogiarlo. È sicuramente interessante vedere i commenti che vengono fatti, ma non importa, ecco perché ho semplicemente dato il pollice in su”.

Anche Verstappen si è espresso sui social. Quando gli è stato chiesto il motivo del boicottaggio delle interviste a Sky Sport, ha risposto:

“I social media sono un posto molto tossico e se sei costantemente così in Tv peggiori le cose invece di cercare di migliorarle”.