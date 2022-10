A Dazn: «Rinnovi? Stiamo parlando con calciatori che scadono nel 2024-2025. Sono tutti ragazzi che rimangono volentieri, hanno accettato subito il progetto Napoli».

Ai microfoni di Dazn, prima di Cremonese-Napoli, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Ha parlato del momento estremamente positivo della squadra di Luciano Spalletti, prima in campionato e anche nel girone di Champions League. Il direttore sportivo ha posto l’accento sulla necessità di perfezionarsi, unico modo per crescere e migliorarsi. Qualcosa su cui sta lavorando l’allenatore.

«Abbiamo sensazioni positive, ma bisogna sempre migliorarsi. Anche nelle grandi partite qualcosa non è andata e il mister sta valutando come correggere i particolari per crescere e migliorare costantemente».

La rosa vi dà possibilità di farlo. Giuntoli ha mostrato soddisfazione per la squadra che la società ha voluto creare in estate, con tanti innesti giovani e che mostrano voglia di giocare e di vincere, dopo l’addio di tanti big.

«Volevamo creare una squadra con tanta motivazione, competitività, tanta gioventù e per ora sta andando bene».

A Giuntoli è stato chiesto di fare un punto sui rinnovi. In particolare gli è stato chiesto come si sta muovendo la società in merito ai prolungamenti dei suoi giocatori.

«Stiamo valutando con calciatori che scadono nel 2024-2025. Stiamo parlando. Sono tutti ragazzi che rimangono volentieri, che hanno accettato fin dall’inizio il progetto Napoli e che credo che continueranno a farlo».