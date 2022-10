La Gazzetta sul calendario che attende il Napoli prima del Mondiale. Spiccano le due trasferte: all’Olimpico contro la Roma e a Bergamo con l’Atalanta.

La straordinaria striscia vincente del Napoli – siamo a nove vittorie consecutive, 5 in Serie A e 4 in Champions –ha fatto sì che gli azzurri siano in testa da soli in classifica, ma senza riuscire a creare il “vuoto” dietro. Dunque le sei gare prima della sosta Mondiale dovranno dimostrare se il Napoli riuscirà a tenere tutti dietro, considerando che nelle ultime partite si sono fermati il difensore Rrahmani e il centrocampista a Anguissa, perni del gioco azzurro.