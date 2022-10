Il Corriere dello Sport dedica due pagina al paragone tra Kvara e Leao, i due attaccanti di Napoli e Milan che si stanno rivelando decisivi nel campionato di Serie A.

Due giocatori molto diversi tra loro. Di Kvara colpisce la straordinaria facilità con cui si è adattato al campionato italiano.

“È più sorprendente il georgiano per una serie di ragioni. La prima perché arriva non da un altro calcio ma da un altro mondo. Che ne sapeva lui, prima di mettere piede al Napoli, come si gioca in Serie A? Almeno Leao aveva già frequentato il calcio occidentale quando il Milan lo acquistò, era cresciuto in Portogallo e aveva disputato un campionato in Francia. Kvara, appena è arrivato in Italia, non ha mostrato solo la sua straordinaria qualità individuale, ma anche un modo di giocare che gli ha permesso di inserirsi subito all’interno del collettivo”.