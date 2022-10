Sarebbe ingeneroso limitare i capolavori di Luciano Spalletti alla Roma e al Napoli. La verità è che il tecnico di Certaldo non ha mai sbagliato una stagione. Lo scrive Alessandro Vocalelli sulla Gazzetta dello Sport. Innanzitutto, sfata un mito: non è vero che Luciano Spalletti sia indecifrabile.

“ Luciano Spalletti non è indecifrabile . Dietro ad ogni parola, ad ogni sfuriata, alla testa sbattuta sul tavolo delle conferenze, agli occhi sgranati, c’è un uomo – più ancora che un allenatore – geloso del proprio lavoro, del proprio impegno, del proprio studio, di una ricerca che non si interrompe. Il suo apparente tormento, in cui si muove invece benissimo, è il modo per tranquillizzarsi, appagando se stesso e la sua voglia di avvicinarsi all’impossibile idea della perfezione”.

Il meglio di sé lo ha concentrato a Roma e adesso al Napoli. Ma non può essere ridotto solo a queste due esperienze.

“A Roma, in due diverse occasioni, e adesso a Napoli ha concentrato tutto il meglio di sé. Anche se sarebbe offensivo – e per lui inaccettabile – ridurre la sua brillante carriera in due sole esperienze. La verità è che Spalletti, non sarà l’unico, ma è tra i pochissimi a non aver sbagliato mai una stagione. Da Empoli a Udine, dalla Roma allo Zenit di San Pietroburgo, dalla Roma all’Inter, per arrivare a questa esperienza di Napoli. E verrebbe da dire che non ha sbagliato neppure a star fermo due anni, aspettando di ricaricarsi, per poter tornare con lo stesso entusiasmo di prima”.