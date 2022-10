“Quando parla di calcio, Josep Guardiola Sala è del tutto assimilabile a un teologo, uno studioso che possiede gli strumenti necessari per analizzare criticamente il cosiddetto dato rivelato, ovvero la manifestazione di Dio agli uomini, quindi la sua esistenza, il suo rapporto con la società umana e con il progresso, anche quello scientifico. Questa condizione così particolare, così profondamente condizionata da esperienze e visioni, aderisce perfettamente alla figura di Guardiola, alla sua storia personale e professionale. Quando parla di calcio, infatti, Josep Guardiola fa solo finta di avere delle incertezze, di coltivare dei dubbi irrisolti. In realtà è un uomo saldissimo nelle proprie convinzioni, che crede nella sua verità, in una trascendenza che si è materializzata davanti ai suoi occhi. È inevitabile che sia così, del resto è stato un bambino e poi un ragazzo e poi un uomo e poi un atleta professionista che ha vissuto dentro il Barcellona, e che quindi ha assistito alla manifestazione di un progetto calcistico completo e perfetto; un progetto vincente, tatticamente innovativo, pregno di significati e valori culturali, sociali, persino politici; un progetto in grado di rinnovarsi costantemente, di non risultare mai davvero antico, superato dal tempo, anche nei suoi fisiologici momenti bui. Un progetto che, in virtù di tutto questo, è riuscito a influenzare l’universo intorno a sé, a essere un riferimento d’eccellenza, senza data di scadenza. Pep Guardiola non ha solo visto la realizzazione di questo progetto, come tutti gli altri appassionati di calcio nel mondo, ma l’ha anche vissuto dall’interno. Anzi, l’ha

vissuto da protagonista. Ha iniziato a respirarlo quando era ancora un bambino. L’ha sentito crescere e bruciare forte nella sua mente di adolescente in via di formazione e definizione. Poi, quando è diventato adulto, ha vinto tutto quello che c’era da vincere, e l’ha fatto proprio in questo modo”.