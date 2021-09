Guardiola: “Se avrò un problema con i tifosi, farò un passo indietro perché sono uno di loro”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è tornato sul fatto che il Manchester City non sia riuscito a riempire lo stadio col Lipsia al termine della gara.

Non mi scuso per ciò che ho detto. Ciò che ho detto è che abbiamo bisogno di sostegno. Non mi importa quante persone vengano ma li invito a venire e a godersi la partita perché ne abbiamo bisogno. Come ho sempre detto, se i tifosi ci saranno io sarò incredibilmente felice perché so quanto sarà difficile. Preferisco essere con la mia gente piuttosto che senza. Ma se non verranno per qualsiasi ragione, sarà perfetto lo stesso. Non avrò mai un problema con i miei tifosi. Se dovesse succedere, farò un passo indietro perché sono uno di loro.