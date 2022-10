Di Lorenzo: «La mia continuità è merito dei compagni e del mister»

Ieri sera, al termine della partita di Champions League vinta 4-2 contro l’Ajax, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa.

“Siamo partiti con l’ambiente un po’ dispiaciuto per le tante partenze, ma noi all’interno della squadra ci siamo impegnati fin da subito per partire con il piede giusto in campionato e in Champions. Ci siamo riusciti e siamo contenti, è un grande risultato per noi aver passato il girone e dobbiamo essere tutti contenti”.