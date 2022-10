Koulibaly ancora in panchina al Chelsea: oggi contro il Crystal Palace

È la seconda panchina consecutiva per il senegalese ex Napoli. Potter gli ha preferito Fofana, aveva invece sempre giocato con Tuchel

Le panchine passano a due per Kalidou Koulibaly. Seconda panchina consecutiva per l’ex difensore centrale del Napoli. Koulibaly aveva sempre giocato con Tuchel, tranne ovviamente nelle partite in cui era squalificato. Graham Potter invece lo aveva già escluso al suo esordio con i Blues, in Champions, nella gara finita 1-1 contro il Salisburgo.

Al posto del senegalese, Potter ha schierato al centro della difesa Fofana a far coppia con Thiago Silva.

Koulibaly in panchina proprio nel giorno in cui Kim viene eletto miglior giocatore di settembre della Serie A.