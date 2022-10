Da Maradona a Osimhen, balliamo sui lupi

È imbarazzante come Mou riesca a produrre continuamente fumo. Meret si è fatto portare il tablet con Netflix. Che immagini ha visto Irrati?

😍 26 Ottobre 1986 all’Olimpico Diego stese la Roma. Era l’anno in cui il cielo cominciava a squarciare i vetri del Palazzo e un luce sempre più densa ridipingeva le pareti di azzurro. Oggi come allora, BALLIAMO SUI LUPI

😎 Si può scegliere di giocare a calcio come scegliere di non farlo. In ogni caso è imbarazzante come Mou riesca a produrre continuamente fumo e a proporre un calcio che, senza offesa, ha reso grande prima di lui solo il grande TRAP…..

😁 Secondo me al Var ad Irrati gli hanno passato le immagini d’estate del Circo Massimo sennò non si spiega… Pareva brutto applicare il regolamento…

😜 Meret si è fatto portare il tablet con Netflix e si è sparato 95 minuti de La Casa di Carta. 11 ostaggi con 61.000 a guardare una squadra giocare ed un’altra manifestare la propria volontà di riportare l’oratorio ad alti livelli…

Kvara è andato ed è tornato dalla Chiesa San Luigi dei francesi si è sparato un paio di copie dei Caravaggio ed è tornato in campo a riportare giustizia tra i calci ed il calcio. Mancini lo ha visto dal buco della Villa del Priorato, manco a cazzotti lo fermi… KVARIGLIA

😟La faccia di tutti noi quando abbiamo visto Gaetano in campo (e pure la faccia di Gaetano stesso) La stessa faccia di quando Juan Jesus ha lisciato il vantaggio. La stessa faccia di quando vedi Victor determinare ed in panchina hai ancora Raspa e Simeone… DEVASTANTI

👊 Undici su Undici. Vincendo a Milano e due volte a Roma. Contro quelli che “Hanno un poggetto pigliano a Matic e Belotti e nuje?” E Nuje viaggiamo senza sapere verso una strada senza caselli dispensando vittorie, gioie, sogni e sorrisi quelli di Luciano Spalletti, il coccodrillo del Maschio Angioino, nessuno lo nota ma c’è e fa la differenza.

Forza Napoli

Sempre e Comunque