Cristiano Ronaldo dove lo metto? Il Sun riparte con Napoli (ma è una boutade)

Il Napoli di Spalletti ora si regge su un equilibrio magico e Osimhen è tornato comportandosi da leader. CR7 andrà altrove, forse al Chelsea

Il tormentone Cristiano Ronaldo terrà banco ancora per qualche mese. Ora più che mai. La rottura con il Manchester United ormai è definitiva. L’ultima trovata del portoghese – rifiutarsi di entrare in campo nel finale del match contro il Tottenham e imboccare platealmente gli spogliatoi a partita ancora in corso – ha definitivamente spezzato il rapporto con il club e con Ten Hag (nonché con i giocatori). Senza di lui, lo United sta andando bene. Si è ripreso. Ten Hag si è convinto a schierare Casemiro a centrocampo e i risultati si vedono. Adesso i Red Devils sono sesti in classifica con punti, a uno dai 21 del Newcastle che è quarto.

Queste le parole di Ten Hag a proposito della sua esclusione per la partita contro il Chelsea (finita 1-1).

«Prima che Ronaldo rientri in rosa – ha detto in conferenza stampa – parleremo. Certi standard di comportamento valgono per tutti i calciatori. Il suo atteggiamento non è stato accettabile, per questo è fuori. È chiaro che si tratta di una decisione difficile, ma è una conseguenza inevitabile del suo comportamento. Dopo il Rayo Vallecano l’avevo avvertito che non l’avrebbe passata liscia una seconda volta. Non sono contento, preferirei avere Cristiano a bordo. Ci mancherà, ma penso che sia un segnale importante a tutela della mentalità del gruppo. Io sono l’allenatore. Sono il responsabile della cultura del club, devo stabilire certi standard e devo controllarli. La multa? Non è un problema da discutere qui: è una questione tra Cristiano e il club».

Verosimilmente Cristiano Ronaldo lascerà il club a gennaio, dopo il Mondiale in Qatar. Dove andrà? Il Sun (quotidiano inglese non noto per la sua attendibilità) ributta in mezzo il Napoli. Ma francamente è improbabile che ciò avvenga. Per non dire impossibile. La macchina di Spalletti sta andando alla perfezione. Proprio ieri Osimhen ha disputato una partita stellare contro la Roma e ha segnato il gol decisivo. A questo punto della stagione sarebbe autolesionistico andare a rompere un equilibrio che sembra magico.

Anche perché Osimhen ci sembra che sia tornato con le stimmate del leader. È meno irruento, dialoga con i compagni non solo calcisticamente.

Il Sun scrive che lo United non vorrebbe dare Ronaldo a un club di Premier, in particolare al Chelsea che è un rivale per la conquista di un posto Champions.

Il Sun scrive che il Napoli sarebbe ancora interessato. Ma c’è l’ostacolo stipendio. Noi crediamo che non sia il solo.