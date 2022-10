Costacurta: «Il passaggio di Zielinski a Lozano è un tiramisù milanese»

A Sky: «Un tiramisù di quelli buoni. È dalla giocata di Zielinski che parte tutto. E poi il colpo di testa di Lozano mi sembra altrettanto bello»

Non è sfuggito ai più attenti osservatori il gesto tecnico di Piotr Zielinski in occasione del gol di Hirving Lozano, il primo dei quattro che il Napoli ha rifilato nella serata di ieri agli olandesi dell’Ajax. Ne ha parlato ai microfoni di Sky l’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta. Billy ha definito il passaggio di Piotr «un tiramisù milanese, di quelli buoni» e descrive dettagliatamente il gol.

«Il Napoli fa oltre dieci passaggi. La palla va avanti e indietro, i giocatori muovono molto bene la palla così come hanno fatto all’andata. Dalla giocata di Zielinski parte tutto: si libera tutta la parte destra, la palla arriva a Lozano e poi è proprio Zielinski che gli serve questo tiramisù. È un tiramisù milanese, di quelli buoni. E il colpo di testa di Lozano mi sembra altrettanto bello».

Continua a fare particolarmente bene, dunque, Piotr Zielinski in Europa. La settimana scorsa il polacco aveva raggiunto Hamsik e Cavani a quota cinque gol in Champions con il Napoli: solo Milik, Insigne e Mertens hanno segnato di più con i partenopei nella competizione. Ieri ha siglato il suo sesto assist stagionale, a riprova di uno stato di forma eccezionale. Come abbiamo scritto qualche giorno fa, quest’anno Zielinski è il cilindro che nasconde conigli. Mezzala, trequartista, mezza punta. Atipico nella sua classica movenza da predestinato a cui il tempo ancora deve una consacrazione. Primo a pressare il mediano avversario, primo a lanciarsi nel vuoto provocato dalla falsa punta, primo a sostituirsi a Lobotka per far partire l’offensiva. Per la sua collocazione nel gioco di Spalletti, ricorda il Simone Perrotta dei tempi della Roma.