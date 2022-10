Oggi il Napoli affronterà l’Ajax al Maradona, nella gara di ritorno di Champions League. La novità è il ritorno di Victor Osimhen. Il nigeriano è completamente recuperato dall’infortunio rimediato durante il match europeo contro il Liverpool. Rientra in gruppo, stasera, al Maradona, partirà dalla panchina. Il Corriere dello Sport sottolinea l’andamento positivo della squadra anche senza l’attaccante nigeriano. A differenza di quanto accadde l’anno scorso.

“È la somma che aiuta a fare la differenza. Ventidue gol in campionato, tredici in Champions, nonostante per un mese – dal sette settembre in poi – a questa squadra che comanda ovunque, in Italia e anche in Europa, abbiano sottratto il centravanti di spessore, Sua Maestà 100 milioni di euro, quello che appena ad agosto piace al Manchester United e che adesso deve mettersi un attimo in fila ed aspettare che, fisicamente, possa venire il suo turno”.