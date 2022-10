Il rigore con cui il Napoli ieri è andato in vantaggio a Cremona sulla squadra di Alvini ha destato polemiche. Marelli, a Dazn, lo ha definito un “rigore leggero”. E ai microfoni dell’emittente, nel post partita, anche il tecnico dell’Atalanta si è lamentato della decisione di Abisso. È un rigore che gli arbitri hanno spiegato che non deve essere mai concesso, ha dichiarato.

Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport non hanno dubbi: il rigore c’era, era chiaro. Comunque si voglia vedere la questione, il piede di Bianchetti tocca nettamente quello del georgiano.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Assegnato al Napoli un rigore chiaro: Bianchetti affronta Kvaratskhelia in area cerca il pallone con la gamba destra e non lo trova (è il georgiano a toccarlo con la punta della gamba sinistra). A quel punto, al di là di ricostruzioni fantasiose, è il piede sinistro di Bianchetti che tocca nettamente il piede destro di Kvara, che finisce per autosgambettarsi”.

La Gazzetta:

“Abisso vede subito qualcosa che all’apparenza pare leggero ma che in effetti c’è: il rigore su Kvara. In una delle sue incursioni in area, il georgiano sterza e induce il difendente della Cremonese a entrare in contatto: la gamba sinistra incoccia quella destra di Kvara che quindi perde la dinamicità dell’azione”.