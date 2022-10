Ci saranno diversi cambi. Rientra Mario Rui a sinistra. In attacco Politano titolare, mentre Osimhen dovrebbe tornare tra i convocati

Il CorMez scrive che in Cremonese-Napoli Ostigard e Ndombele saranno titolari. Kvara parte dalla panchina.

Contro la Cremonese, per il Napoli sarà tempo di turnover. Non si tratterà di uno stravolgimento totale, scrive il Corriere del Mezzogiorno, ma Luciano Spalletti cambierà diverse pedine. Ci sarà spazio per Ostigard in difesa, tanto per cominciare. E rientrerà Mario Rui dopo la pausa di cui ha goduto in Champions League contro l’Ajax. In attacco ci sarà Politano, Osimhen, se riceverà l’ok dei medici, partirà dalla panchina, dove si siederà a rifiatare anche Kvara.

“Potrebbe esserci un cambio al centro della difesa, con in campo uno tra Ostigard e Juan Jesus, a sinistra tornerà Mario Rui. Dovrebbe fermarsi Zielinski, al suo posto potrebbe giocare Ndombele che sta crescendo sempre di più sotto il profilo della condizione, come dimostra anche l’impatto sulla partita ad Amsterdam, dove ha realizzato l’assist a Simeone e colpito una traversa. Kvaratskhelia anche è uscito acciaccato dalla sfida contro l’Ajax, ieri era già in gruppo, ha gestito e superato le contusioni rimediate ma Spalletti potrebbe decidere di farlo partire dalla panchina, iniziando la gara di Cremona magari con Elmas”.

Spalletti ha molta cura dei recuperi. Lo ha dimostrato tenendo Politano in panchina contro l’Ajax, perché era uscito con i crampi dalla partita contro il Torino, dove era stato decisivo con l’assist per Anguissa. Stavolta l’attaccante tornerà in campo da titolare, al posto di Lozano, preferitogli ad Amsterdam proprio per dargli modo di riposare.

“Politano è pronto a tornare nella formazione titolare a Cremona, con Lozano arma a gara in corso”. “Domenica ci sarà il solito ballottaggio tra Simeone e Raspadori, con Osimhen, ieri diventato papà, pronto a rientrare per uno spezzone di gara”.