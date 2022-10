Il Corriere dello Sport intervista Francesco Calzona. E’ stato vice di Sarri e di Spalletti. Da agosto è il commissario tecnico della nazionale slovacca. Nella Slovacchia gioca Lobotka. Calzona ne parla.

«Giocatore e persona straordinaria. Il Napoli , e Giuntoli e Spalletti principalmente, ci hanno creduto anche quando non brillava . Non era semplice aspettarlo, lo hanno fatto perché erano consapevoli delle sue qualità. Ed hanno avuto ragione».

Calzona racconta i suoi tredici anni da vice di Sarri.

Per una stagione è stato al fianco di Spalletti.

Sul Napoli:

A Calzona viene chiesto se è più Sarriano o più Spallettiano?

«Sarebbe bello essere un po’ l’uno e un po’ l’altro. Parliamo di riferimenti tecnici di assoluto livello, allenatori che inseguono un’idea sempre molto alta. Io provo a impegnarmi per raggiungere i risultati che la federazione slovacca si aspetta, sappiamo che non sarà semplice, perché in nazionale ti resta veramente poco per lavorare come vorresti, ma il materiale c’è e soprattutto la disponibilità dei ragazzi è straordinaria».