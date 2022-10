Bravo Spalletti, ora però dovrà gestire il ritorno di Osimhen

Ottima gestione dei cambi, hanno segnato tre subentrati. Kvaratskhelia non lo vedi per venti minuti e poi decide la partita

I cambi di Spalletti, la forza di Kvaratskhelia

Cesare – Caro Guido il Napoli ha vinto una partita con risultato in discussione fino a pochi minuti dal termine nonostante il 4-1 finale. Ma comunque, indipendentemente dai 3 gol negli ultimi minuti, il Napoli aveva meritato la vittoria perché aveva avuto alcune occasioni gol importanti come con Raspadori ed Anguissa. E ti devo dire che il Napoli queste partite le deve chiudere prima e non deve rischiare di non vincerle.

Guido – Oggi il Napoli è stato meno brillante perché è stato meno brillante in alcuni uomini che nelle partite precedenti avevano fatto delle grandissime partite. E mi riferisco ad esempio ad Anguissa e Politano. Ed è importante vincere in un giorno in cui sei meno brillante perché purtroppo non si possono giocare tutte le partite a mille all’ora.

Cesare – Vorrei fare una considerazione su Kvara: è un giocatore incredibile. Anche nelle giornate in cui è meno brillante (anche se ormai gli fanno delle marcature asfissianti facendo moltissimi falli) poi fa un paio di giocate e ti decide la partita. Ad esempio sul rigore (molto contestato dagli avversari) non stava toccando palla da 25 minuti, cioè da inizio partita, e poi ha fatto un taglio eccezionale e si è guadagnato la massima punizione.

Guido – Caro Cesare anche nel secondo tempo ha avuto un paio di spunti incredibili tra cui quello dell’assist del gol decisivo di Lozano, in cui poteva tirare ma, accortosi della migliore posizione del compagno, gli ha dato palla. Rispondendo tra l’altro agli ammonimenti di Spalletti che al termine si è complimentato.

Cesare – Altro discorso lo vorrei fare su Mario Rui e mi rendo conto che questo mi rende impopolare. Sta facendo delle prestazioni eccezionali con una serie di assist decisivi con delle pennellate dalla fascia che stanno facendo la differenza. Ma secondo me paga dazio sempre nella fase difensiva con la sua scarsa fisicità su cui l’attaccano. Anche oggi nel gol preso (anche se venuto in modo occasionale), che poteva costarci caro, la sua chiusura non è stata eccezionale e anche in un altro paio di occasioni ha avuto problemi.

Guido – E dai Cesare. Il goal subito nasca da un rimpallo fortuito. Che poteva fare Rui?

Cesare – Mah io rimango dell’idea che, al di là dei suoi meriti in fase di impostazione, a fine di ogni campionato stiamo sempre a contare i gol presi per colpa sua. E negli anni scorsi ne abbiamo contati molti.

Guido – Comunque stasera la partita l’ha decisa Spalletti. Bisogna dargli atto. È partito con l’usuale e vincente 4-3-3 inserendo Ndombelè al posto di Zielinski, per far rifiatare il polacco ma soprattutto per dare maggiore fisicità al centrocampo dove si aspettava l’aggressività degli avversari. Poi nel momento di difficoltà, dopo il pareggio della Cremonese, ha cambiato la partita cambiando modulo passando al 4-2-3-1 con Simeone centravanti e Raspadori a sottopunta.

Cesare – È vero e inoltre hanno segnato i tre gol finali e decisivi i nuovi entrati Simeone, Lozano ed Oliveira. Comunque il Napoli sta dimostrando di essere molto forte e di avere una panchina lunga con giocatori che possono tranquillamente giocare e non far rimpiangere gli assenti. Questo serve non solo ad assorbire senza conseguenze gli infortuni (e basta vedere il rendimento di Raspadori e Simeone come centravanti al posto dell’infortunato Osimhen) ma anche a dare nuove energie e cambiare il decorso delle partite con le 5 sostituzioni a disposizioni.

Guido – Caro Cesare lo ripeto continuamente. Vediamo come Spalletti gestirà il ritorno di Osimhen che ormai è pronto e scalpita. Ma sarà dura tenere in panchina due giocatori con i quali il Napoli ha infilato un filotto di vittorie.

Cesare – Penso proprio che continueremo a divertirci e secondo me ci possiamo giocare lo scudetto e al momento il Milan sembra essere il principale concorrente anche se è ancora presto per dirlo.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: sicuro Guido: buono

Di Lorenzo – Cesare buono ; Guido: buono

Mario Rui – Cesare: grande (in attacco) /mediocre(in difesa); Guido: sufficiente

Rrahmani – Cesare: buono; Guido: sicuro

Kim – Cesare: buono; Guido: buono

Lobotka- Cesare: buono; Guido: buono

Ndombelè- Cesare: in crescita ; Guido: migliora

Anguissa- Cesare: mediocre; Guido: insufficiente

Politano- Cesare: sufficiente; Guido: modesto

Raspadori- Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Kvara- Cesare: determinante; Guido: fondamentale

Lozano-Cesare: buono; Guido: ottimo

Ostigard- Cesare: in partita; Guido: buono

Simeone- Cesare: fortissimo; Guido: ottimo

Zielinski- Cesare: sufficiente; Guido: buono

Oliveira- Cesare: buono; Guido: buono