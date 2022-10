Blind: «Il Napoli è forte e ha calciatori belli da veder giocare, ma il modello Ajax è diverso»

Al termine di Napoli Ajax, in conferenza stampa ha parlato il capitano dell’Ajax, Blind.

“Cosa è successo sul 4-2? Ho commesso un errore, e basta. Volevo fare come nel primo tempo, non ci sono riuscito. Il Napoli pressa molto alto, ogni tanto potevamo uscirne e fare più il nostro gioco. Abbiamo fatto vedere le nostre qualità. Scambio delle maglie? Non so, ho letto ciò che è successo all’andata. Però oggi penso di sì, non ci sono problemi. Difficile rimanere forti dopo 5-6 cessioni, stiamo crescendo passo dopo passo dopo la partenza di alcuni titolari. Non ho mai detto che non sia realistico pensare di passare il turno, forse da fuori lo si può pensare ma ogni partita è una lezione e vogliamo crescere senza cercare scuse. Dobbiamo crescere e basta. Non dobbiamo nasconderci dopo le partenze in estate, dobbiamo fare meglio ma è un processo in corso. Contro i Rangers abbiamo fatto vedere un ottimo livello, la squadra ha qualità ma dobbiamo ritrovare il nostro modo di giocare al più presto. Il Napoli è forte e ha giocatori molto validi: sono belli da veder giocare, ma non credo che i modelli siano simili. In fase di possesso palla siamo forti. Nell’andata col Napoli non abbiamo fatto vedere la nostra filosofia, abbiamo avuto un po’ paura e abbiamo giocato tanti palloni lunghi. Stasera invece è andata diversamente”.