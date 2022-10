A Il Fatto: «Ho recitato in circa 40 film, più le serie tv e gli spettacoli: la metà di tutto questo non lo vedrei mai da spettatore».

Il Fatto Quotidiano intervista l’attore e comico Bebo Storti. Ha iniziato in televisione con “Su la testa!” e “Mai dire Gol”. Tra i suoi personaggi più famosi ci sono il Conte Uguccione, Alfio Muschio, Thomas Prostata e Adelmo Stecchetti. Ha partecipato ad oltre 40 produzioni tra cinema e tv. E’ al cinema con il suo ultimo film, “Quasi orfano”.

Si definisce un collezionista seriale.

Per i ruoli che interpreta riceve spesso querele.

«Di continuo, ma ho dei bravi avvocati; oltre alle querele mi chiamano per minacciarmi, soprattutto per la questione dell’amianto. Mi hanno minacciato davanti a dei cantieri dove temevo ci fosse dell’amianto; quando hanno provato a inseguirmi ho aperto il bagagliaio e urlato: “Ho il cric pezzo di merda”. È andata bene».

Ha mai avuto timore fisico?

«Ho recitato in circa quaranta film, più le serie tv e gli spettacoli: almeno la metà di tutto questo non lo vedrei mai da spettatore».

Com’era a scuola?

«Mandavo affanculo tutti, salvavo la professoressa d’italiano, figlia di uno degli ultimi grandi traduttori di Omero: grazie a lei ho iniziato a leggere Seneca e Terenzio. Ed ero alle medie. Sono stato sospeso trenta giorni; ero appena tornato dopo una lunghissima malattia e la docente di matematica aveva deciso di interrogarmi. A quel punto ho manifestato il mio disappunto e lei, come risposta, mi ha tirato addosso un libro. L’ho raccolto, mirato e presa in faccia».

Parla di suo padre:

«Era un fascista della XMas. Era un tipo strano: vendeva macchine da scrivere e allo stesso tempo portava avanti la carriera da cantante lirico. Ha sempre sostenuto le mie scelte politiche; mi obbligava solo a leggere un libro al mese; forse non era neanche fascista, chi è artista non può esserlo».

Per la carriera a cosa ha rinunciato?

«A un cazzo. Anzi, forse alla libertà di un lungo viaggio: non ho mai avuto abbastanza soldi per mollare e stare via cinque anni. Sarei andato per prima cosa a Las Vegas: avrei giocato a poker per dei mesi».