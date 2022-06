Torna Mai dire Gol, chiude Tiki Taka

Presentata la stagione televisiva di Mediaset. C’è il ritorno di Mai dire Gol e l’addio di Tiki Taka. Ecco quel che ha detto l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi:

«Il lavoro è in atto, siamo convintissimi di volerlo fare, in prima serata su Canale 5, abbiamo parlato con la Gialappa’s, ci piacerebbe tantissimo che ci fosse il Mago Forest e poi vorremmo tutti i comici di allora perché è una celebrazione, e devo dire che le risposte finora sono tutte positive. Dovrebbe essere la prossima primavera. Tre o quattro puntate per l’evento di celebrazione, vediamo quello che succede».

«Tiki Taka banalmente secondo noi ha finito la sua corsa. È stato un buonissimo prodotto sia nella versione Pardo che nella versione Rinnovata e cambiata da Chiambretti, ma ha un po’ finito il percorso. Per colpa nostra e dei reality che vanno fino a mezzanotte, le seconde serate in quanto tali sono veramente difficili».