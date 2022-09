Viscidi: «In Italia sappiamo giocare di squadra, ma ci mancano i ragazzi che facciano la differenza»

Su Sportweek un’intervista a Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali giovanili. Sottolinea un problema tutto italiano:

Poco talento o difetto di formazione?

Da noi conviene lanciare un giovane?

«Da allenatore lo fai rischiando, non ti arriva un euro in più e a volte nemmeno un grazie. Un presidente vede un lavoro finito, ma per arrivare a un debutto in A c’è dietro scouting, crescita, lavoro. Il nostro meccanismo è distorto: gli allenatori delle giovanili sono valutati per i titoli vinti e non per i ragazzi lanciati. È successo anche a me: passai dal Padova al Milan perché vinsi un campionato Giovanissimi, non per come avevo lavorato su Del Piero. Ci manca quella che Piero Angela definiva “intelligenza di sistema”».