Troppi infortuni in Serie A: «Ci si allena poco e male. Si dà più importanza alla tattica che alla tenuta atletica»

Il preparatore Stefano Fiorini al CorSera: «In Inghilterra ci si allena correndo, non solo con la palla. Hanno ritmi più alti ma si fanno meno male».

In Serie A si contano sempre più infortunati, soprattutto in conseguenza degli impegni con le nazionali. Il Corriere della Sera intervista uno dei preparatori italiani più esperti, Stefano Fiorini, che punta il dito sulla qualità degli allenamenti nel nostro campionato. Troppi gli infortuni muscolari.

«Ci si allena poco e male. Si dà troppa importanza alla tattica rispetto alla tenuta atletica, questa è la verità. Troppi allenamenti conservativi. Il corpo umano è come un motore: perché vada in gara deve essere tirato in prova, altrimenti poi alla prima accelerata si rompe. È quello che sta accadendo».