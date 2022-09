Sul Times l’elogio del mercato del Napoli: «De Laurentiis non piace ma sa come gestire un club»

Sul prestigioso inglese un dialogo sul Napoli alla vigilia di Glasgow. Raspadori definito acquisto intelligente. Gli elogi a Spalletti

Il Napoli finisce sul Times, argomento di conversazione in un dialogo tra l’ex calciatore Oscar Damiani e la giornalista sportiva Michela Macalli che è anche agente Fifa. Esprimono il loro punto di vista sulla squadra di Spalletti, che stasera affronterà i Rangers in Champions League.

Per la Macalli la forza del Napoli è soprattutto l’attacco, dove nonostante l’assenza di Osimhen Spalletti ha diverse opzioni di qualità giunte dal mercato. Definisce Raspadori, “mossa strategicamente intelligente”. Un mercato elogiato anche da Damiani:

“Il lavoro del Napoli sul mercato è stato eccezionale, testimonianza la competenza del presidente Aurelio De Laurentiis. Lui è una persona veramente capace che non piace a tutti ma sa come gestire un club. Al di là di ottenere risultati in campo, ha messo in ordine il bilancio, cosa davvero importante. Il Napoli ha perso Koulibaly, ma ha dei giovani attaccanti davvero forti come Raspadori e Simeone che possono fare bene in qualsiasi società”.

Macalli aggiunge:

«La mia sensazione è che quest’anno abbiano due obiettivi: vincere lo scudetto per la prima volta dagli anni di Maradona e andare avanti in Champions. Spalletti è in grado di far ruotare i giocatori a seconda dell’importanza delle partite».

Damiani conclude:

“Credo che la grande forza di questo Napoli sia la rosa davvero ampia e forte in ogni ruolo. Possono competere con chiunque, anche in Europa. L’arrivo di Spalletti, poi, ha dato quel qualcosa in più alla squadra, e da allora hanno fatto eccellenti acquisti. Li considero, insieme alle squadre milanesi, i favoriti per il titolo di Serie A di quest’anno”.