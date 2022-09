Su Mundo Deportivo la top ten dei giovani ‘crack’ che debuttano in Champions, ci sono Kvara e Simeone

Mundo Deportivo presenta la top ten dei giovani “crack” che debutteranno in questa Champions. Ci sono Raphinha, Tchouaméni, Cucurella, Bremer, Richarlison, Juliàn Alvarez, Chukwuemeka, Pablo Torre e anche due giocatori del Napoli: Kvaratskhelia e Simeone, rispettivamente al quinto e settimo posto della classifica.

Sul georgiano del Napoli, il quotidiano spagnolo scrive:

“Quando il tuo nome risulta impronunciabile all’inizio, ma tutti lo imparano in fretta, è per una ragione. E quello della giovane ala georgiana di soli 21 anni è quello che è stato citato di più tra i tifosi napoletani e i giornalisti che seguono il Napoli come capocannoniere della squadra con 4 gol più un assist in Serie A. Solo Arnautovic (Bologna) ha segnato più gol di lui. Squilibrio e naso da gol per ammortizzare istantaneamente i 10 milioni che gli ‘azzurri’ hanno pagato per lui alla georgiana Dinamo Batumi. La Champions League, una vetrina ancora più appetitosa per attirare l’attenzione dei top”.