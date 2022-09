Spalletti: «Stasera la squadra ha avuto l’atteggiamento giusto. Ho visto molti segnali positivi»

A Sky: «Ho visto giocatori in palla, gente che correva, che giocava palla nello stretto, qualità nel possesso palla, sono molto felice dei miei ragazzi»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine della seconda di Champions contro i Rangers.

«La squadra è entrata e ha retto botta quando loro hanno dato la vampata importante all’inizio, con un pubblico spettacolare. C’era da tentennare se non fossimo stati fisici, lucidi, coraggiosi, esecutivi in quello che c’era da fare. Politano ha riconquistato due o tre palloni importanti, si sono vinti confronti a centrocampo, ho visto molti segnali positivi».

Siete in testa al girone, un passo avanti verso la qualificazione.

«Sì, perché poi visto che si è riusciti a portare a casa la vittoria contro il Liverpool, non fare i 3 punti anche stasera sarebbe stato riconcedere un vantaggio che ci eravamo meritati. E’ stata dura, ma la squadra non ha dubitato su quello che doveva essere il suo atteggiamento, abbiamo passato anche un paio di pericoli, ma poi ho visto giocatori in palla, gente che correva, che giocava palla nello stretto, il portarla sulla qualità del possesso palla, è stato fatto benissimo, sono molto felice dei miei ragazzi».