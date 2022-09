Sacchi sul derby: «L’Inter ha giocato da squadra italiana, il Milan da europea»

La Gazzetta dello Sport intervista Arrigo Sacchi. Il tema è il derby di Milano.

«Diciamo subito che per il Milan poteva essere un trionfo e invece si è trasformata in una semplice vittoria. Il trionfo è quando metti l’avversario al tappeto e non gli permetti di rialzarsi: qui, al contrario, l’Inter ha sfiorato il pareggio in più di un’occasione».