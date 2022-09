Sacchi: «Anche il pareggio sarebbe stato stretto al Milan»

Ad Arrigo Sacchi – intervistato dalla Gazzetta – è piaciuta molto Milan-Napoli.

«A me è sembrata una partita in stile Premier League: si vedono poche sfide di questo livello in Italia e in un periodo molto delicato per il nostro calcio è importante avere queste risposte».

Si può definire giusto il risultato?

«No, lo dico subito. Probabilmente anche un pareggio sarebbe stato stretto al Milan, per come ha dominato il campo e

per le occasioni creato. Però va aggiunto che il Napoli non solo non ha rubato nulla, ma ha pure dimostrato di

essere vivo, ben inquadrato. Non c’è stato tatticismo né dall’una né all’altra parte: in un Paese dove il tatticismo esiste ovunque creando solo danni questo è merito».