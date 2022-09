Repubblica: Orban offre 8 milioni per la Supercoppa italiana. E la politica potrebbe aiutarlo

L’Ungheria di Orban vuole ospitare la Supercoppa italiana e ha offerto 8 milioni di euro a stagione. E il risultato delle elzioni politiche in Italia potrebbe aiutarlo, vista la concordanza di idee con Meloni e Salvini. Lo scrive Repubblica. Domani il capo di stato ungherese potrebbe essere in tribuna per Ungheria-Italia.

Lui, ex calciatore professionista come testimoniano foto ingiallite, sa che non c’è veicolo migliore per dare una mano di vernice a un’immagine compromessa. Si chiama sportwashing: il Qatar, che ospiterà i Mondiali a novembre, e l’Arabia Saudita che li vuol organizzare tra 4 anni insieme a Egitto e Grecia ne sono due riuscitissimi esempi. Non gli unici.

Ora l’Ungheria è pronta a rilanciare. Strizzando l’occhio all’Italia. Da qualche settimana sui computer dei dirigenti della Lega Serie A circola una proposta: giocare la Supercoppa Italiana a Budapest. Per farlo, l’Ungheria di Orbán ha messo sul piatto 8 milioni a stagione. Una soluzione che non dispiace alle squadre – complica l’organizzazione meno di un match in Medio Oriente – e ai tifosi. Una parte politica in Italia – compreso il presidente della Lega Serie A, Casini – è fortemente contraria. Ma le elezioni possono cambiare lo scenario.