Repubblica, i senatori fedeli a Mihajlovic pensano che la squadra sia meno competitiva dell’anno scorso

«Lo vedo anche io che il mister fa fatica, che non è più quello dei primi tempi, ma ci ha dato tanto e gli vogliamo bene», diceva una settimana fa un giocatore di Sinisa Mihajlovic. È un pensiero comune, per quanto in una squadra ci siano sempre tante anime. Che all’interno del gruppo non manchino gli scontenti è solare e inevitabile.