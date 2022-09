Repubblica esalta Raspadori: dopo anni di ricerca, l’Italia ha trovato il centravanti

Jack Raspadori ancora protagonista. Prima il gol all’Inghilterra, ora quello all’Ungheria. E Repubblica scrive che l’Italia ha finalmente trovato il centravanti.

Il sussurro adesso si fa grido: forse la Nazionale, dopo annosa ricerca, ha trovato il centravanti del futuro. Stavolta con falchesco agguato sul rimpallo provocato da Gnonto, lo sveltissimo Raspadori ha segnato il suo secondo gol in quattro giorni, fatale all’Ungheria come quello da inventato venerdì a San Siro lo era stato per l’Inghilterra. Qui hanno completato l’opera, nella ripresa, le formidabili parate di Donnarumma e un’incursione di Cristante, con assist rasoterra per la prima rete in azzurro di Dimarco.