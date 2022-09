Repubblica: Allegri è contento di tutto, anche che l’unico gol della Juve lo ha segnato Milik di pancia

Lo scrive, su La Repubblica, Emanuele Gamba, riferendosi all’errore di McKennier, che al 28′ ha servito un cross per Kostic invece di tirare in porta: azione da cui è scaturito il corner che ha portato al pareggio della Fiorentina, ieri al Franchi. È solo quello che ha fatto imbestialire il tecnico bianconero.

C’è poco da aggiungere.

“tant’è che la Juve ha passato gli ultimi minuti a perdere tempo e l’allenatore (partito in giacca e arrivato con la camicia fuori dai pantaloni) ad agitarsi, con la squadra in trincea come se davanti avesse Haaland e Mpabbé e non una formazione che non segnava da quattro partite e mezza, che ha un centravanti che sembra un centro boa (nel senso che è fermo e lento come se fosse in acqua) e difficoltà a far scorrere il gioco e trovare sbocchi se non può agire e negli spazi”.