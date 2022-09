Rangers-Napoli, Politano man of the match. “Facile segnare su rigore? Chiedetelo a Zielinski…”

Per tutti i quotidiani è stato lui il migliore in campo. “In fase difensiva gonfia cuore e polmoni”. “Sblocca una partita che si era incarognita”

Per i quotidiani il migliore in campo, per il Napoli, contro i Rangers in Champions League, è stato Matteo Politano. Ha il merito di aver sbloccato una partita che si era fatta difficile e di aver segnato un rigore, che dopo i due sbagliati da Zielinski non era un’impresa facile. Da premiare anche il suo apporto in difesa. Corriere dello Sport e Gazzetta gli danno 7,5 in pagella. Corriere della Sera e Repubblica mezzo voto in meno.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Punta Sands e Barisic e spesso li salta. In fase difensiva, poi, gonfia cuore e polmoni: alla grande. E soprattutto: segna una volta invano dopo il rigore sbagliato da Zielo e al secondo giro si prende il pallone di personalità. Lo vuole e lo imbuca a fil di palo: via i fantasmi, è qui la festa. La prima (rete) in Champions”.

La Gazzetta:

“I suoi tagli da destra al centro mettono in crisi la linea scozzese, anche se prepara spesso il sinistro che poi non libera. E poi sblocca una partita che si era incarognita. Segna su rigore, sì. Facile? Chiedetelo a Zielinski…”.