Più di 1.700 tifosi del Liverpool faranno causa alla Uefa per il caos della finale di Champions

Il Guardian: la class action è pronta. Due importanti studi hanno raccolto migliaia di prove e testimonianze, di danni fisici e psicologici

Più di 1.700 tifosi del Liverpool hanno intenzione di fare causa alla Uefa per il dramma sfiorato alla finale di Champions di Parigi. Riferiscono di aver subito lesioni fisiche o traumi psicologici, e si sono registrati presso gli studi legali più importanti d’Inghilterra per chiedere un risarcimento danni al governo del calcio europeo.

C’è di tutto: dai feriti con costole rotto a quelli cui sono state diagnosticate sindrome di ansia e disturbi da stress post-traumatico. Lo scrive il Guardian.

Gerard Long, partner dello studio Binghams a Liverpool, afferma che più di 1.300 persone hanno registrato il loro interesse ad una class action, la maggior parte per traumi psicologici: “Rappresentiamo persone che hanno subito lesioni fisiche da schiacciamento ai tornelli e moltissime persone che hanno sofferto psicologicamente; alcuni hanno ancora per la propria vita. Molti dicono di non voler mai più andare a una partita di calcio, e nemmeno più in Francia. Per noi la Uefa, in quanto organizzatore, aveva un dovere di diligenza nei confronti delle persone e l’hanno violato”.

Un altro studio nazionale, Leigh Day, ha registrato l’interesse di altre 400 persone che erano alla partita. Le persone, dicono, hanno fornito resoconti “davvero scioccanti” di schiacciamento, violenza e angoscia, e hanno riferito di attacchi di panico, ansia, notti insonni, flashback e paure per la loro sicurezza.

I due studi sono nelle fasi finali della raccolta e dell’esame delle prove e, lavorando con gli avvocati francesi, si preparano a scrivere all’Uefa dettagliando le accuse.