Pioli: «A San Siro col Napoli non ci dice bene, ma oggi è stata la migliore prestazione contro di loro»

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta a San Siro contro il Napoli.

“Abbiamo concesso 4 tiri in porta al Napoli, che sta facendo benissimo. Sono tanti i rimpianti per le occasioni che

abbiamo avuto, potevamo vincerla. Sicuramente sul gol di Simeone abbiamo delle colpe. Dest? No, non è quella la chiave della partita: dopo il rigore abbiamo ripreso la partita segnando ed avendo chance di andare in vantaggio. Un peccato, abbiamo fatto tutto per vincerla e per non perderla. Ma non ci siamo riusciti. Abbiamo giocato bene, ma quando giochiamo bene non dobbiamo perdere. Dobbiamo fare di più. Se vogliamo vincere bisogna fare di più”.