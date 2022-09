Il nigeriano annuncia sui social i suoi passi in avanti. Nel mirino la Cremonese, ma potrebbe tornare in campo già martedì contro l’Ajax

Loading. Una parola. In Italiano, letteralmente, significa «in carica…». Ma non rende perfettamente l’idea. «Loading» significa «loading», e rende solo in inglese. Vuol dire che ci siamo quasi. Che siamo all’ultima schermata prima di ricominciare la nostra partita, magari su un videogame. Ed è di questa parola che si serve Victor Osimhen, che anche in passato ha annunciato il suo rientro dagli infortuni che ha subito con dei post sui social. E dunque, abbiamo tutte le ragioni per credere che se Victor ha tweettato, il ritorno in campo è davvero imminente. C’è un altro po’ da pazientare. Loading…

Osimhen si è infortunato all’inizio di ottobre. La diagnosi non fu delle migliori: lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Spalletti aveva scelto di rischiarlo nella sfida contro il Liverpool nonostante avesse avuto qualche problema. Ha fatto bene, visto che Victor fece ammattire Van Dijk e compagni. E ha fatto bene pure perché il Napoli ha vinto tutte le partite successive. Si potrebbe dire che non ha risentito dell’assenza del nigeriano, anche se – probabilmente – si farebbe una semplificazione eccessiva. Di certo il Napoli ha dimostrato che può vivere anche senza di lui, ed è importante. Simeone e Raspadori hanno risposto più che bene.

Ora Osimhen è vicinissimo al rientro. Non si esclude che possa rientrare nei convocati già con l’Ajax, in Champions. E d’altronde pubblica proprio una foto della Champions. Al peggio, comunque, sarà in campo con la Cremonese. I motori, d’altronde, li sta già scaldando…