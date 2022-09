Il Napoli ha pubblicato il filmato sui social. Il terzino interpreta il ruolo del barman per raccontare le fasi della preparazione della bevanda

Il terzino del Napoli, Mathias Olivera, arrivato nel club sul mercato estivo, si trasforma in un simpatico barman per raccontare ai tifosi del Napoli come si prepara il Mate, una bevanda molto usata in Uruguay e in generale nei Paesi del Sud America. Il Napoli ha pubblicato sui social un video in cui Olivera descrive passo per passo la preparazione e spiega che si tratta di una bevanda molto importante per il popolo uruguayano e che per questo ha deciso di dare il suo contributo per insegnare ai tifosi del Napoli a realizzare il Mate. Sorriso sulle labbra e musica ad hoc accompagnano la breve spiegazione video del terzino azzurro.

«Come si realizza il mate? Eccomi qui con il mate: per noi uruguayani è molto importante, per questo vi spiegherò come prepararlo. Per prima cosa realizzate una montagnetta di yerba secca, acqua calda, dopodiché versiamo tutto in un recipiente che noi chiamiamo Bombilla, ciò che resta in acqua calda. Adesso non resta che sorseggiarlo».

Il mate è un’infusione preparata con le foglie verdi o tostate di un agrifoglio sempreverde originario del Sud America. Viene chiamato anche yerba mate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscnapoli)