Napoli-Spezia, i convocati: nessuna sorpresa, ci sono tutti tranne Osimhen e Demme

Per il nigeriano un mese di stop, sarà sostituito da uno tra Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. Regolarmente in gruppo Lozano

Il Napoli ha diramato i convocati di Spalletti per la partita prevista alle ore 15 di oggi allo Stadio Diego Armando Maradona contro lo Spezia di Luca Gotti. Nessuna sorpresa: ci sono tutti gli uomini della rosa ad eccezione di Victor Osimhen, fermo per una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra, e Diego Demme, che alla fine di agosto si è rotto il cuboide in allenamento. Ecco i convocati: