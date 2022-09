Per i primi due giorni gli abbonati avranno la prelazione sull’acquisto. Da lunedì proseguirà la vendita libera: resta lo sconto per gli abbonati ma non la prelazione

Da domani sarà possibile acquistare i biglietti per la gara di Champions League Napoli-Ajax. La partita è in programma al Maradona il 12 ottobre alle 18.45. Il Napoli ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui riporta prezzi e termini di vendita. I biglietti saranno disponibili per l’acquisto da domani alle 10. Per i primi due giorni gli abbonati avranno la prelazione sull’acquisto, oltre che il 20% di sconto sul prezzo del biglietto. A partire dalle 10 di lunedì 3 ottobre proseguirà la vendita libera. Gli abbonati della stagione 2022.23 avranno la possibilità di usufruire comunque dello sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto. Non più, però, della prelazione sul posto.

Il Napoli ha pubblicato i prezzi dei biglietti. Per quanto riguarda la tariffa intera, i prezzi sono i seguenti: un tagliando per la Tribuna Posillipo costa 100 euro, mentre uno per la Nisida 75. La Tribuna Family è acquistabile a 10 euro (5 per gli under 12). I Distinti superiori costano 70 euro, mentre quelli inferiori sono in vendita a 35 euro. Curve superiori a 50 euro e curve inferiori alla metà, ovvero 25 euro.

A questi prezzi va applicato lo sconto del 20% per gli abbonati, come da listino che segue:

Napoli-Ajax prezzi riservati agli abbonati

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 56,00

Distinti anello inferiore € 28,00

Curva anello superiore € 40,00

Curva anello inferiore € 20,00

Ricordiamo che la vendita dei biglietti per la partita di andata, in Olanda, ha scatenato le polemiche per la gestione dei tagliandi, non imputabile al Napoli.