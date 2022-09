Mourinho: «Alla Roma un mercato da 7 milioni ma abbiamo qualità e passione»

I 22 anni di carriera festeggiati in Portogallo: «Non è cambiato niente di me, solo il colore dei capelli. E l’espulsione di domenica lo dimostra»

José Mourinho compie ventidue anni di panchine. Ventidue anni di mestiere e ventuno trofei nazionali vinti, oltre a due Champions, una Coppa Uefa, un’Europa League e una Conference. In tutto fanno ventisei.

Ha partecipato, in Portogallo, al premio “Quinas de Ouro” e ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Questi ventidue anni sono passati velocemente, ma voglio continuare. Mi sento bene, forte, motivato, mi piace vincere, odio perdere, non è cambiato nulla. Ah sì una cosa è cambiata: il colore dei capelli, e anche le rughe”.

“Voglio continuare. Non per altri 22 anni, ma ancora qualche anno sì. L’espulsione di domenica contro l’Atalanta rispecchia il mio modo di essere e non voglio cambiare”.