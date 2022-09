Milan-Inter si va al riposo sull’1-1. Clima caldissimo al Meazza

In parità sul finire del primo tempo il derby di Milano. Siglano Brozovic prima e Leao dopo. Accenni di rissa in campo e tifosi scatenati sugli spalti

Primo tempo di fuoco nel derby tra Milan e Inter. Si parte subito forte in campo così come sugli spalti con i cori delle due tifoserie.

Al 9′ c’è un primo diverbio in campo tra e Dumfries dopo un contrasto. Deve intervenire il direttore di gare con un doppio cartellino giallo.

Al 15′ Bastoni sfiora l’autogol. Cross di Leao, il centrale interista colpisce di testa e centra la traversa della sua porta, ma aveva subito una carica nell’area piccola. Fischia Chiffi.

Al 19′ arriva il gol del vantaggio per l’Inter con Lautaro tocca per Correa a centrocampo, splendido filtrante che taglia la difesa rossonera, Brozovic si butta nello spazio e batte Maignan in uscita!

Pronta la reazione dei rossoneri che al 25′ sprecano una bella azione per l’inserimento di Calabria che ha spazio in area ma impatta male con la testa.

Al 28′ non sbaglia Leao che riceve un grande assist da Tonali. Sbaglia molto l’Inter che si lascia prendere in contropiede giocando una palla in orizzontale.

Ancora amici caldi al 31esimo per un fallo su Brozovic, alla fine paga Giroud che prende il giallo e si arrabbia con Chiffi.

Il Milan. ci crede e sfiora il raddoppio in due occasioni . Prima al 36′ con Tonali che prende la corsia centrale e arriva al limite dell’area ma calcia debolmente tra le braccia di Handanovic e poi con Hernandez che al 3′ calcia alto da buona posizione.