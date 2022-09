Messi non ha digerito la vittoria del Madrid: «Non sempre la Champions la vincono i migliori»

Un’intervista a Stoichkov: «L’eliminazione della scorsa stagione è stata molto dura per come è maturata, è stata decisa da dettagli»

Lionel Messi è rimasto antimadridista. Lo ha confermato nell’intervista rilasciata a Hristo Stoitchkov per la televisione messicana TUDN. Ha parlato dell’eliminazione in Champions patita dal Real Madrid negli ottavi di finale.

“L’anno scorso è stato difficile per me, è stato difficile dopo un cambiamento importante, dopo essere stato nello stesso posto per così tanto tempo. L’obiettivo di questa stagione lo conoscono tutti. Il Psg ambisce a vincere la Champions League. L’eliminazione della scorsa stagione è stata molto dura per come è maturata, avevamo giocato due grandi partite contro il Real Madrid e siamo stati eliminati da piccoli dettagli”.